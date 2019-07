PS responde ao Benfica e demarca-se das declarações de Ana Gomes sobre negócio de João Félix

Em resposta ao pedido de Luís Filipe Vieira, o Partido Socialista demarcou-se, esta quinta-feira, em carta enviada ao Benfica, das declarações da ex-eurodeputada Ana Gomes sobre a transferência do futebolista João Félix para o Atlético Madrid De acordo com documento enviado, ao qualteve acesso, o PS afirmou que as "opiniões da Dra. Ana Gomes refletem apenas uma posição própria e pessoal", demarcando-se das afirmações proferidas pela própria sobre a transferência de João Félix para o emblema espanhol , em que esta levantou a hipótese de se tratar de "um negócio de lavandaria."Recorde-se que o Benfica havia pedido ao PS que esclarecesse se as declarações de Ana Gomes refletiam a posição do partido."Na posse da sua carta a 11 de julho, relacionada com as declarações proferidas pela Dra. Ana Gomes, a qual desempenhou funções de Deputada no Parlamento Europeu, compete-me transmitir-lhe que o Partido Socialista não tomou qualquer 'posição institucional' sobre o assunto objeto dessas afirmaçõesAssim, as opiniões da Dra. Ana Gomes refletem apenas uma posição própria e pessoal que, tal como em muitos outros casos, não vincula o Partido Socialista."