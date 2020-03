Psicóloga do Benfica antecipa possível medo e ansiedade nos jovens do Seixal

Filipa Jones é psicóloga da equipa de juvenis do Benfica e antecipou a possibilidade de alguns jovens jogadores do Benfica Campus possam passar por uma variedade de emoções, neste momento, face à pandemia o coronavírus.





"É perfeitamente normal que todos nós, incidindo agora particularmente nos nossos atletas do futebol formação, passemos por uma série de emoções ao longo deste tempo. É normal em alguns dias sentirem ansiedade por não saberem o que vai acontecer, sentirem medo porque não sabem se eles próprios, família ou amigos, poderão vir a ter um problema de saúde. Sentirem frustração porque não podem sair de casa e não podem fazer as atividades normais. Também é compreensível que se sintam tristes porque alguns podem estar longe de pessoas que lhes fazem falta. É normal em alguns dias sentirem-se mais desmotivados e não terem vontade para cumprir o plano de treino, porque não sabem quando é que a competição vai retomar. Todas estas situações são normais, são respostas psicológicas a esta crise que vivemos, por isso é importante os jogadores falarem sobre o que estão a sentir", reiterou a especialista em psicologia em declarações transcritas no site oficial das águias.Para Jones, "é fundamental que organizem aquilo que são as rotinas diárias". "Desde acordar sempre à mesma hora, ter horários definidos para treinar, para realizarem as suas tarefas escolares, para as refeições, para interagirem, e este é um ponto fundamental, que é manterem os contactos. Estar isolado implica uma privação do contacto social, e creio que isto possa ser uma das coisas mais difíceis para eles gerirem, mas é fundamental dedicarem uma parte do dia a falarem uns com os outros", acrescentou.