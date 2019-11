PSP açoriana presenteia Bruno Lage

O plantel do Benfica saiu ontem de manhã do hotel em que se encontrava em São Miguel mas não sem antes Bruno Lage ser presenteado com uma lembrança por parte da Polícia de Segurança Pública açoriana, que enalteceu o "exemplo de vida pessoal e profissional" do técnico. "Em mais uma missão de batedor [...], uma abordagem ao seu treinador Bruno Lage que se prontificou de imediato para este registo e [...] a entrega do brasão" da PSP, realçou o agente Miguel Bettencourt.

A partida rumo à capital portuguesa ficou também marcada pelo apoio dos adeptos. Largas dezenas fizeram questão de marcar presença em busca de uma foto ou de um autógrafo em pleno Aeroporto João Paulo II, em Ponta Delgada.