PSP deteve dois adeptos do Benfica em Braga

A PSP deteve no domingo, em Braga, dois adeptos do Benfica por participação em rixa, tendo um deles um mandado de condução a estabelecimento prisional, que foi cumprido, anunciou esta segunda-feira aquela força policial.Em comunicado, a PSP refere que a detenção ocorreu no âmbito do policiamento ao jogo de futebol entre o Sporting de Braga e do Benfica e na sequência de uma rixa envolvendo adeptos dos dois clubes.Segundo o comunicado, os suspeitos, de 29 e 37 anos, encetaram uma fuga, "nunca obedecendo às ordens de paragem dos elementos policiais", mas foram intercetados.Um dos detidos foi conduzido a estabelecimento prisional, por sobre ele impender um mandado, e o outro notificado para comparecer nos Serviços do Ministério Público junto do Tribunal Judicial de Braga.