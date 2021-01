PSP deteve membro dos No Name Boys

Um adepto de 35 anos do Benfica, pertencente aos "No Name Boys" foi detido por elementos da esquadra de Investigação Criminal da PSP de Ponta Delgada por detenção de arma proibida.





O Comando Regional da PSP dos Açores informou que a detenção aconteceu à chegada do autocarro do Benfica, no domingo, porque o adepto "deflagrou um facho de sinal manual (de sinalização marítima) à chegada do autocarro que fazia o transporte da equipa do Benfica, ao Estádio de São Miguel. Foram também apreendidos 01 (um) invólucro de facho de sinal manual flagrado e 02 (dois) fachos de sinal manual intactos", revelou a PSP.