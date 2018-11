PSP nega manipulação de pirotecnia na Luz e fala em "questões de reserva operacional e processual"

A Direção Nacional da PSP justificou esta segunda-feira que as omissões relativas à apreensão de artefactos pirotécnicos , no Benfica-FC Porto de 26 de abril de 2015, na Luz, por "questões de reserva operacional e processual". Refere mesmo tratar-se de um "procedimento seguido em situações semelhantes".Em comunicado, numa reação à notícia do nosso jornal, a Direcção Nacional da PSP nega ter ocutado ou manipulado informação.De acordo com um email a queteve acesso, o diretor de segurança do Benfica, Rui Pereira, enviou uma mensagem ao subintendente Pedro Pinto para "formalizar um agradecimento" à PSP. Isto depois de não ter sido mencionado que, dos 150 itens de pirotecnia apreendidos, 149 estavam na posse de adeptos encarnados."Relativamente ao teor da notícia, publicada ontem, no jornal Record, sob o título "Novos e-mails revelam que a PSP manipulou dados de pirotécnica no Estádio da Luz", replicada hoje em diversos órgãos de comunicação social, a Polícia de Segurança Pública (PSP) esclarece o seguinte:A PSP não oculta, nunca ocultou, não manipula, nem nunca manipulou, dados ou informações transmitidos publicamente, no âmbito do combate à violência no desporto ou em qualquer outra área da sua intervenção. A PSP referiu, na altura, o número total de material proibido apreendido, sem referir a quem tinha sido apreendido, por questões de reserva operacional e processual, o que aliás tem sido o procedimento seguido em situações semelhantes.Os factos foram alvo de participação à autoridade judiciária competente, a FPF, à Liga e ao IPDJ. Todos os dados sobre quem tinha a posse dos artigos objeto de apreensão foram transmitidos às autoridades a quem competia ter conhecimento detalhado sobre a preferência clubística dos infratores, por, para aquelas entidades, ser efetivamente relevante tal informação, tendo em conta a organização dos processos e as eventuais sanções a aplicar."