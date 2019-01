PSP teve de usar balas de borracha contra grupo dos No Name Boys nos Açores

A PSP informou este domingo que lidou com desacatos provocados por elementos dos No Name Boys na madrugada de sábado, em Ponta Delgada, após o jogo do Benfica com o Santa Clara , sendo mesmo obrigada a fazer disparos com balas de borracha para serenar a situação.Através de um comunicado do Comando Regional dos Açores no Facebook, é explicado que os agentes foram chamados por volta das seis da manhã a um estabelecimento de diversão norturna por alegadas agressões. À chegada, a PSP já não viu desacatos e apenas encontrou quatro feridos. Foi então que, segundo o comunicado, "surgiu no local um grupo de cerca de 50 adeptos, pertencentes ao Grupo Organizado de Adeptos do Sport Lisboa e Benfica, denominado de No Name Boys que, ao visualizar os elementos policiais, procurou agredir os mesmos e arremessou na sua direção diversas garrafas em vidro, pedras e pedaços de madeira"."Foi necessário efetuar quatro (4) disparos de munições de baixa potencialidade letal, utilizando bagos de borracha, para repor a ordem pública. Só depois desta ação foi possível cessar os actos violentos atrás descritos, colocando-se os seus autores em fuga para parte incerta", pode ainda ler-se.O caso está a ser investigado."Distúrbios provocados por grupo de adeptos no interior e exterior de estabelecimento comercialO Comando Regional dos Açores informa que no dia de ontem, pelas 06H00, foi solicitada a comparência da PSP junto de um estabelecimento de diversão noturna no centro da cidade de Ponta Delgada, em virtude de no local estarem a ocorrer agressões entre diversos indivíduos.Já no local os elementos policiais não verificaram os factos denunciados mas confirmaram que terão ocorrido distúrbios no interior e exterior do estabelecimento comercial, dos quais resultaram quatro feridos ligeiros que necessitavam de receber tratamento hospitalar.Aquando da resolução da referida ocorrência, surgiu no local um grupo de cerca de 50 adeptos, pertencentes ao Grupo Organizado de Adeptos do Sport Lisboa e Benfica, denominado de No Name Boys que, ao visualizar os elementos policiais, procurou agredir os mesmos e arremessou na sua direção diversas garrafas em vidro, pedras e pedaços de madeira, pelo que, por forma a salvaguardar a integridade física das vítimas dos confrontos anteriores - e que aguardavam assistência médica -, bem como dos elementos policiais, foi necessário efetuar quatro (4) disparos de munições de baixa potencialidade letal, utilizando bagos de borracha, para repor a ordem pública. Só depois desta ação foi possível cessar os actos violentos atrás descritos, colocando-se os seus autores em fuga para parte incerta.Encontram-se em curso diversas diligências de investigação por parte da Esquadra de Investigação Criminal de Ponta Delgada no sentido de averiguar os contornos do sucedido, sendo oportunamente objeto de comunicação ao DIAP dos Açores."