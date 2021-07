'Público' diz que Benfica pagou 400 mil euros a empresa de Bruno Macedo na compra de Talisca

O jornal Público avança, esta segunda-feira, que uma das empresas da família do empresário brasileiro Bruno Macedo, um dos quatro arguidos na sequência Operação Cartão Vermelho e que é acusado pelo Ministério Público de ser testa de ferro de Luís Filipe Vieira, recebeu 400 mil euros da SAD do Benfica pela transferência de Anderson Talisca para a Luz, em julho de 2014.





Talisca saiu do Bahia a troco de 4,75M€ e "terão sido pagos 750 mil euros em comissões". O avançado era representado pelo brasileiro Carlos Leite mas, segundo o Público, foi a empresa Arb-Sport – Gestão e investimento Ltda, de Bruno e Vespertino Macedo (pai do empresário) quem recebeu mais de metade do valor total das comissões, sendo que a transferência "só viria a ser feita já no início de 2015".