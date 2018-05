Ignacio Pussetto, extremo-direito do Huracán, aguarda que o Benfica avance para a sua contratação. O futebolista argentino, segundo fonte próxima do jogador, anseia mesmo que os encarnados se cheguem à frente, encarando com muito agrado a possibilidade de vestir pelos encarnados.

O jogador, de 22 anos, há muito que tem sido seguido pelos encarnados, com vista a eventual sucessão de Salvio. O camisola 18 está nos planos de Jorge Sampaoli para o Mundial da Rússia e a SAD perspetiva vendê-lo, até porque está a pouco mais de um ano de terminar contrato. As conversas tendo em vista a renovação já começaram, mas as partes ainda estão longe do acordo.

O Benfica tem outros nomes em carteira, nomeadamente no mercado interno, como são os casos do japonês Nakajima e do brasileiro Tabata, que se destacaram ao serviço do Portimonense, na temporada que agora termina. A contratação de Pussetto em janeiro passado, no mercado de inverno, esteve para acontecer, mas o Huracán recusou a oferta de 4 milhões de euros apresentada pelo Benfica. Em março, o jogador disse acreditar em nova investida das águias. "Se fiz as coisas bem em dezembro e vieram à procura, o mesmo vai acontecer em junho", afirmou.

Autores: Nuno Martins e Pedro Ponte