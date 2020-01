QPR 'infiltra' Taarabt na equipa da década do Championship

A conta oficial da EFL lançou nas últimas semanas o desafio aos seus seguidores para elegerem a melhor equipa da década e após 60 mil respostas chegou a uma formação base na qual se destacam alguns nomes bem conhecidos, como Kasper Schmeichel ou Harry Maguire.





Contudo, houve quem não tenha ficado lá muito satisfeito com as escolhas, nomeadamente o QPR, que numa publicação bem humorada decidiu infiltrar' o médio do Benfica nos melhores da década, tornando um onze num... doze.Já mais a sério, a Sky Sports incluiu o benfiquista na equipa da década do próprio QPR, numa formação na qual Taarabt é enaltecido pela sua "incrível capacidade técnica".