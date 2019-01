Quando João Félix lia críticas nas redes sociais: «Tinha mentalidade de jogador de formação»

João Félix admitiu que a transição da formação do Benfica para o profissionalismo o "assustou" um pouco no início. Num texto no 'The Players Tribune', em que recordou o seu trajeto desde a infância , o avançado encarnado diz que teve de aprender a ignorar certo tipo de críticas."No primeiro jogo da época fui titular e depois no segundo entrei e não me correu assim tão bem. Na altura ainda tinha mentalidade de jogador de formação, onde não fazem muita pressão nas redes sociais. Ia ver os comentários à minha exibição e lia coisas em que não falavam bem. 'Opa, já vi o que é isto'. A partir daí nunca mais vi comentários sobre mim, programas de TV - quando falam do Benfica desligo - nem jornais. No Twitter também já não pesquiso pelo meu nome, deixei-me disso. Assustou-me um bocado. Na altura até tive um jantar com amigos e estava triste com essas críticas. Foi aí que vi que isto era a sério", contou o craque da formação das águias.Aos 19 anos, Félix traçou os objetivos a médio prazo: "como ainda sou novo, quero ganhar títulos coletivos, que dão motivação. Um jogador de 18 anos ser campeão nacional é muito bom. Primeiro os objetivos coletivos e lá mais para a frente, se continuar a correr bem, pensar outros caminhos."