Quatro baixas na preparação do jogo com o Zenit

O Benfica regressou esta segunda-feira ao trabalho no Seixal para preparar a receção aos russos do Zenit, agendada para terça-feira (20h00) na sexta e última jornada do Grupo G da Liga dos Campeões.





Numa sessão aberta à comunicação social durante 15 minutos, o técnico Bruno Lage não contou com os lesionados André Almeida, Rafa e David Tavares, além do guarda-redes Svilar, que no domingo foi titular na baliza da equipa B encarnada no empate (1-1) obtido na visita ao Feirense, em partida da 2.ª Liga.

O técnico das águias faz a antevisão ao encontro decisivo com os russos às 19h30 desta terça-feira, em conferência de imprensa que vai ainda contar com o médio Pizzi.