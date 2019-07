Quatro jogadores no boletim clínico do Benfica: treino aberto com 3 mil adeptos nas bancadas

Foi a ouvir muitos aplausos dos adeptos que os jogadores do Benfica subiram ao relvado do Seixal para participarem este sábado no treino. Registam-se quatro jogadores no boletim clínico: Grimaldo, Ebuehi, André Almeida e Gedson Fernandes.Grimaldo tem um traumatismo numa perna e fez trabalho condicionado. Ebuehi falhou a sessão trabalho devido a uma gastroenterite, André Almeida tem fratura de stress na tíbia direita e Gedson recupera de fratura na base do 5.º metatarso do pé direito.Os jogadores que regressaram sexta-feira ao trabalho (Rúben Dias, Pizzi, Rafa, Fejsa e Vlachodimos, Samaris e Seferovic) iniciaram o trabalho mais cedo (9h30) no campo n.º3. Grimaldo trabalhou com este grupo, que fará este sábado duas sessões de trabalho.João Ferreira (sub-19) voltou a trabalhar às ordens de Bruno Lage. Participaram no treino: Vlachodimos, Svilar, Zlobin, Rúben Dias, Ferro, Jardel, Conti, Pedro Álvaro, Yuri Ribeiro, Nuno Tavares, Florentino, Samaris, Fejsa, Gabriel, David Tavares, Pizzi, Tiago Dantas, Taarabt, Salvio, Rafa, Nuno Santos, Cervi, Chiquinho, Jota, Seferovic, Caio Lucas, Cádiz e Raul de Tomas.