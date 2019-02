Queda de Félix silenciou a Luz

João Félix colhe por estes dias um estado de graça evidente entre os adeptos do Benfica . O camisola 79 foi o mais ovacionado antes do jogo começar e foi sem surpresa que o Estádio da Luz, com o 1-0 no marcador, se silenciou à passagem do minuto 42.O avançado de 19 anos tentou saltar à bola mas caiu sem que ninguém lhe tocasse, agarrado ao tornozelo esquerdo. A equipa médica do Benfica entrou de pronto dentro do relvado para socorrer Félix que, após muito ‘spray milagroso’, saiu do relvado a coxear mas voltou em plenas condições de concluir o jogo.