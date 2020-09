Quim Machado: «Jesus viu em Rúben Semedo qualidades fantásticas»

O Benfica negoceia Rúben Semedo para ser reforço a partir deste defeso. O internacional português é ainda jogador dos gregos do Olympiacos mas foi treinado por Quim Machado, na passagem de ambos pelo V. Setúbal. O agora técnico do Vilafranquense garante que o futebolista formado no Sporting tem qualidade para jogar na Luz.





"Tem aqui uma grande oportunidade. É português, tem valor. Os clubes grandes em Portugal querem jogadores rápidos, com altura. Ele tem qualidade na saída de bola. Pode perfeitamente chegar ao Benfica e jogar, tornando-se também num jogador de Seleção. O Rúben Semedo tem imenso valor", explicou o treinador em declarações à Rádio Renascença, recordando a época em que o treinou, em 2015/16."Demos-lhe confiança. Tentava sempre fazer tudo bem, tinha uma entrega enorme nos treinos. Fê-lo crescer. Ao fim de seis meses, o Jesus fê-lo regressar. Viu nele qualidades fantásticas para um central que os grandes querem. As equipas do Jorge têm jogadores altos, fortes no jogo aéreo, sendo rápidos para jogar com um bloco alto", vincou Quim Machado.