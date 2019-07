Quinteto falhou treino do Benfica nos Estados Unidos

As ausências de Nuno Tavares, Conti, Grimaldo e João Ferreira, assim como a de André Almeida, foram as principais notas de destaque no treino desta quinta-feira do Benfica na Universidade de Stanford, na Califórnia, tendo em vista a estreia na International Champions Cup, marcada para sábado, diante do Chivas. Um apronto que, refira-se, foi aberto aos adeptos, que acorreram em bom número ao complexo de treinos daquele estabelecimento de ensino.