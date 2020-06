Rádio Benfica arranca emissões na próxima época

Luís Filipe Vieira anunciou há vários anos que a Rádio Benfica é um dos projetos que gostaria de lançar ainda durante o vigente mandato, algo que não irá acontecer. Em resposta aos sócios, a direção dos encarnados garantiu que a mesma "iniciará emissões durante a próxima época".





"O processo da Rádio Benfica sofreu diversos atrasos, sobretudo relacionados com o custo excessivo e injustificado que as licenças analógicas atingiram nos últimos dois anos.Ainda assim, quer a nível societário, quer tecnológico, quer de recursos humanos, o projeto encontra-se preparado, estando já em funcionamento um modelo experimental em formato digital disponível, nesta fase de teste, apenas para os colaboradores do Benfica. A Rádio Benfica iniciará as suas emissões durante a próxima época. Caso não seja possível encontrar frequências analógicas disponíveis a preço justificáveis, a rádio terá as suas emissões transmitidas em formato digital", pode ler-se na resposta enviada pelos orgãos sociais aos associados.