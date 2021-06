Rádio Benfica em testes e com projeto retomado quando "receitas forem suficientes"

A Rádio Benfica é uma promessa de Luís Filipe Vieira de há alguns anos mas esta irá ter de esperar por outros ventos económicos.





"O projeto está numa fase embrionária, estando as emissões em testes a nível interno e apenas no formato digital. O projeto será retomado quando as receitas de publicidade forem suficientes para que o equilíbrio financeiro não seja posto em causa", fundamentam os encarnados numa resposta aos sócios em antecipação à discussão do orçamento do clube.Na mesma missiva, o clube da Luz anunciou a mudança na estratégia para a plataforma Benfica Play. "O Benfica Play não atingiu o retorno esperado, não por força dos custos associados (grande parte dos conteúdos são produzidos com recursos já existentes a nível interno), mas porque as subscrições não alcançaram os mínimos necessários. O número de subscritores é inferior a 10.000. O modelo da Benfica Play vai ser revisto e reformulado em breve. O projeto do Benfica Play é suportado pela SAD, razão pela qual não está incluído no orçamento do clube", refere-se.