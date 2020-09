Rádio Benfica será apenas digital

A direção do Benfica que o projeto da rádio que tem em mãos irá ter suporte apenas no formato digital. "O resultado negativo de 63,2 milhares de euros da Benfica Rádio, S.A. é essencialmente justificado pela opção estratégica de lançar uma rádio 100 por cento digital e, consequentemente, pelo abandono da componente de distribuição analógica (FM)", pode ler-se na explicação enviada aos sócios dos encarnados.





Além disso, os corpos sociais encabeçados pelo presidente Luís Filipe Vieira defenderam em resposta a um associado que a antecipação de verbas do contrato da NOS se deveu somente a "reduzir o endividamento". "O ato eleitoral de outubro, será aberto a todos os sócios que reúnam condições para se candidatar, não podendo o seu resultado ser antecipado. O contrato com a NOS foi feito pela Benfica SAD em dezembro de 2015, por um período de dez anos. Foi na altura anunciado publicamente, que esse contrato seria utilizado como forma de reduzir o endividamento do Benfica. Todos os descontos de prestações futuras realizados até esta data tiveram como única finalidade reduzir o referido endividamento", sustenta-se.