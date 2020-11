Espanhóis colocam Radulovic na agenda do Benfica

Andrija Radulovic é um nome que está na agenda do Benfica, de acordo com a publicação espanhola 'Todo fichages'. O médio sérvio, de apenas 18 anos, que milita no Estrela Vermelha, parece estar a despertar a atenção de vários emblemas, pois de acordo com o mesmo site, além do clube da Luz, também o Valencia e o AC Milan estarão atentos à situação do jogador.





Internacional Sub-19 pela seleção sérvia, Radulovic tem vindo a ser comparado ao suíço Shaqiri e estará avaliado, nesta altura, em aproximadamente 1,5 milhões de euros.