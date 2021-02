Rafa apoiado por Rui Costa durante o jogo com o Estoril

Rafa recebeu um incentivo de Rui Costa após ter ficado perto golo por duas vezes na primeira parte. O extremo rematou ao lado após uma jogada individual e depois picou a bola contra a trave. Aí, o vice-presidente do Benfica levantou-se do banco e aplaudiu a iniciativa. No segundo tempo, viria a colocar a bola dentro da baliza, mas o lance foi anulado por fora-de-jogo.