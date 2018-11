Rafa assustou após entrada dura

Rafa pregou um valente susto perto do final do jogo depois de uma entrada mais violenta de Ícaro, que acabou por valer ao defesa-central a expulsão com cartão vermelho direto. O extremo do Benfica ficou alguns segundos a contorcer-se com dores no relvado, enquanto Jonas confrontava o jogador do Tondela face à dureza da entrada. "O que é isso, cara?", questionou Jonas, ao mesmo tempo que Ícaro mostrava não perceber os motivos da expulsão.

Apesar da violência da entrada, Rafa levantou-se pelo próprio pé e voltou a entrar em campo. Aliás, antes Rui Vitória já tinha lançado Samaris para o lugar de Fejsa, enquanto o extremo era assistido. Sinal de que o problema não passou mesmo de um susto.