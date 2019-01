Rafa assustou com incómodo na coxa esquerda

Rafa voltou a ser titular com Bruno Lage e, pela primeira vez, iniciou dois jogos seguidos com o novo técnico. No entanto, esteve para não acabar sequer a primeira parte do encontro. O extremo português acusou uma ‘picada’ na coxa esquerda pouco depois da meia hora de jogo e deixou o banco do Benfica em sentido. Franco Cervi saltou para o aquecimento, intensificando-o com a ajuda do preparador físico Alexandre Silva, logo com a perceção de que o argentino teria de entrar. Ao minuto 33, Rafa acercou-se mesmo da linha lateral já depois de ter trocado impressões com a equipa médica. O enfermeiro Duarte Pinto aplicou-lhe o ‘mágico’ spray na coxa esquerda e o internacional português voltou para o retângulo de jogo, mas sem certezas e com Cervi a continuar de prevenção até ao minuto 42. Rafa acabaria a primeira parte e completou até os 90 minutos, não sendo dor de cabeça de Bruno Lage para o dérbi com o Sporting.

Antes de o ‘27’ apresentar queixas, também André Almeida havia ficado a coxear um pouco da perna direita após uma entrada mais intempestiva. Contudo, igualmente o lateral acabou o jogo.