Rafa: «Dérbi? Todos os jogos são importantes»

Rafa marcou um dos golos do Benfica no triunfo tranquilo (3-0) diante do Belenenses SAD que coloca as águias nas meias-finais da Taça de Portugal. No final da partida, o extremo destacou a importância da vitória depois dos resultados menos positivos que a equipa tem alcançado.





"Foi importante vencer, era o que nós queríamos. Foi para isso que trabalhámos, para passar à próxima eliminatória para, passo a passo, conseguirmos o nosso objetivo: estar na final", afirmou Rafa, aos microfones da TVI 24."Todos os jogos são importantes. Trabalhar sobre vitórias é sempre mais importante. Não tivemos um resultado bom no último jogo mas sabemos que temos de trabalhar para conseguir vitórias, é para isso que trabalhamos e é o que nós queremos"."Para mim não é despedida nenhuma. Não me despedi de ninguém. Foi simplesmente o trabalho dele que foi reconhecido por todos nós. Sabemos a qualidade que tem e o quanto trabalha assim como todos. É por isso que ele foi aplaudido."