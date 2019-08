Rafa e a dupla com Pizzi: «Já jogamos juntos há alguns anos»

Rafa foi, mais uma vez, o 'abre latas' do Benfica e abriu caminho para a vitória ( 2-0 ) frente ao Belenenses SAD. Com um golo e uma assistência, o extremo encarnado recebeu o prémio de Homem do Jogo."Aqui trabalhamos sempre como equipa, não é o individual que conta. Sabíamos que íamos encontrar um adversário muito difícil, mas conseguimos a vitória e isso é o mais importante", começa por dizer Rafa que, novamente, combinou na perfeição com Pizzi: "Já jogamos juntos há alguns anos e sempre houve entrosamento. Mas não é só Pizzi e Rafa, isto porque há uma equipa inteira por trás."Em relação aos jogos que aí vêm, frente a FC Porto e Sp. Braga, o internacional português garante que o Benfica os vai encarar da mesma forma: "Todos os jogos são difíceis. Sabemos que todos nos querem ganhar e criar-nos dificuldades, mas estamos cá para as superar!"