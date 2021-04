Rafa e Allano ‘picados’ durante o Benfica-Santa Clara

Uma entrada imprudente de Allano sobre Rafa deixou o jogador do Benfica incomodado com o adversário, tendo aberto os braços e trocado algumas palavras com o número sete dos insulares. Allano, sem tirar o olhar de Rafa, acabou por responder.

Este lance surgiu dois minutos depois do golo das águias, uma jogada que começou num disputa de bola entre ambos, tendo Allano ficado estendido no chão. O árbitro Hélder Malheiro não marcou falta e a jogada acabou por prosseguir pelo flanco direito, tendo Chiquinho acabado por fazer o 2-1, após cruzamento de Diogo Gonçalves.