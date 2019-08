Rafa: «É fácil prever como o Pizzi joga...»

Autor do primeiro golo do Benfica e ainda figura com duas assistências diante do Sporting - ambas para Pizzi -, Rafa admitiu que a 'sociedade' com o compatriota acabou por tornar tudo mais fácil na hora de definir. De olho no que aí vem, o extremo deixou claro que o clube da Luz quer voltar a ter uma época de sucesso."Sim, eu e o Pizzi estamos habituado a jogar juntos. É fácil prever como ele joga porque tem muita qualidade. Este ano queremos fazer o mesmo ou melhor do que o ano passado e queremos ir mais longe nas competições europeias. Não creio que estejamos mais fortes, estamos iguais", disse o internacional português, à RTP.Já André Almeida, que esteve ausente da partida devido a lesão, admitiu que ver o jogo de fora é diferente. "Acaba-se sempre por sofrer um pouco mais do lado de fora, mas estava tranquilo".