Rafa e Jonas fora das contas

Bruno Lage não vai poder contar com Rafa e Jonas na partida com o V. Guimarães. O extremo português ainda recupera de uma rotura muscular na coxa esquerda, enquanto o avançado brasileiro, que já tinha falhado a deslocação aos Açores devido a uma lesão ligamentar no joelho direito, também irá mesmo falhar o embate dos quartos-de-final da Taça de Portugal, tal como adiantámos.Os dois jogadores dificilmente estarão aptos para a partida de sexta-feira, também com o V. Guimarães – para a Liga –, ainda que a situação de Jonas seja mais positiva. O brasileiro, recorde-se, lesionou-se em Portimão, no dia 2, numa partida na qual acabaria expulso.Tyronne Ebuehi é o outro jogador ainda entregue aos cuidados do departamento clínico.