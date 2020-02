Rafa explica festejo em Alvalade

O segundo golo de Rafa ao Sporting, em Alvalade, foi escolhido pelos benfiquistas como o melhor do mês de janeiro, entre os golos apontados pelos encarnados no campeonato. O extremo que nesse encontro saltou do banco para bisar explicou como conseguiu faturar.





"Foi algo que nós trabalhámos porque fazemo-lo sempre mais e melhor. Foi o que fizemos nesse lance. Pressionei, a bola sobrou para o Seferovic, ele ‘picou’ para mim e eu simplesmente marquei o golo. Não nos preocupamos muito como é que vai ser o golo, preocupamo-nos mais em ajudar a equipa e fazer o nosso melhor para poder contribuir para que a equipa ganhe", reiterou em declarações ao BenficaPlay, esclarecendo o festejo habitual após marcar que culmina com um beijo no braço: "Festejo sempre assim, sempre para a minha família. É o que faço sempre."Já o galardão recebido optou por partilhá-lo com o restante plantel. "Sem a equipa não temos muitos troféus individuais porque sem eles nada é possível. Este prémio não é só meu, é da equipa", vincou Rafa.