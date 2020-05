Rafa e o coronavírus: «Não nos vai tirar o foco, nós queremos é ser campeões»

Rafa explicou que com a ameaça da pandemia do novo coronavírus o tempo do futebol "tem sido diferente". "Não há outra palavra. É algo a que nao estamos habituados a conviver, não é algo muito usual. Foi algo que aconteceu no Mundo e temos de nos habituar a isso. Se não tomarmos as medidas de segurança que temos tido acabamos por nos prejudicar uns aos outros. Tem sido diferente porque temos de saber lidar com a situação", começou por explicar à BTV, garantindo que esta situação pouco usual não retirará concentração ao plantel do Benfica.





"Vai ser uma coisa a que nos vamos habituar. Apesar de ser algo pouco usual, nós como profissionais de futebol temos de saber lidar com isso e vamos saber. Não é isso que nos vai tirar o foco do que nós queremos que é ser campeões", atirou o internacional português dos encarnados.O camisola 27 das águias afirmou que o clube da Luz confere todas as condições aos atletas para serem bem sucedidos dentro do relvado."Apesar de agora ainda estarmos numa altura em que não nos vemos todos, estamos a trabalhar por grupos. Isso é um bocado estranho porque estamos habituados a estar juntos e a conviver todos. Agora temos de nos afastar para mantermos as regras de higiene que são precisas. É uma questão de hábito. Não é fácil mas temos de estar preparados para qualquer coisa que nos apareça à frente. Os responsáveis do Benfica têm feito um trabalho impecável porque temos todas as condições para voltar e fazer o nosso trabalho da melhor maneira. Não poderíamos estar desconfortáveis porque temos as melhores condições para fazer o nosso trabalho. Não acho que haja desconforto. É uma coisa boa para nós, apesar de ser diferente, temos todas as condiçoes para voltar ao trabalho", reiterou Rafa.