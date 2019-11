Rafa é o único jogador de fora nos Açores

Rafa é único jogador de fora do jogo do Benfica nos Açores, com o Santa Clara. O extremo das águias contraiu uma lesão no adutor da perna esquerda e terá pela frente um período de recuperação à volta dos três meses. Desta forma, o jogador apenas vai regressar à competição em 2020. Trata-se da mesma lesão contraída por Chiquinho no mês de agosto. Aos 15’ do jogo com o Lyon, na Luz, e já depois de ter marcado o primeiro golo (4’), o internacional português caiu no relvado agarrado à virilha e foi substituído por Pizzi.





De referir que, recentemente, o próprio Chiquinho explicou que o companheiro de equipa poderá voltar à competição mais cedo, tal como aconteceu no seu caso. Elogiando o departamento médico do Benfica, o criativo vincou que Rafa também pode superar todas as expectativas e encurtar o tempo de recuperação estimado.