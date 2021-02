Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

Rafa e Waldschmidt em contrarrelógio: utilização frente ao Famalicão incerta Lesões do extremo e do alemão não preocupam, mas a alta poderá ser dada só no dia do jogo





A TRABALHAR. Rafa e Waldschmidt tentam ser opções para Jesus

• Foto: SL Benfica