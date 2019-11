Rafa eleito atleta masculino do ano de Vila Franca de Xira

Rafa, extremo do Benfica, foi eleito o melhor atleta masculino do ano de Vila Franca de Xira. O internacional português estava nomeado juntamente com Pany Varela, jogador de futsal do Sporting, e João Pereira, triatleta dos encarnados.





Foi a avó de Rafa a receber o galardão em nome do jogador, que não pôde comparecer no Pavilhão Multiusos de Vila Franca de Xira, onde decorreu o evento. O extremo encontra-se a recuperar de lesão e só deve voltar a jogar no novo ano.