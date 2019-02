Rafa embalado pelo dérbi de maio

Os números mostram que esta está a ser a melhor temporada de Rafa. O extremo, sabe, entrou em 2018/19 decidido a acabar com as dúvidas quanto às suas capacidades... embalado pela exibição que realizou em Alvalade, a 5 de maio do ano passado.Nesse encontro com o Sporting (0-0), em que se discutia o segundo lugar e a presença na qualificação para a Liga dos Campeões, Rafa exibiu-se a um nível alto, cotando-se como o melhor das águias. Veloz, como habitualmente, viu duas vezes o poste negar-lhe o golo.O atacante não jogaria a última partida do campeonato passado, diante do Moreirense, por se encontrar lesionado, o que lhe colocou ponto final a uma série de 13 jogos seguidos, em que fez dois golos. Mas a verdade é que a exibição frente ao rival lançou o futebolista para uma temporada em que promete pulverizar os seus registos.O internacional português conta 11 golos e duas assistências (ambas na Liga), em 27 encontros realizados. Foi 18 vezes titular, estando a apenas duas de 2016/17, época de estreia na Luz.