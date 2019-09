Rafa: «Equipa lutou desde o início para vencer o jogo»

Rafa estava satisfeito pela vitória que o Benfica alcançou em casa do Moreirense (). O extremo, que foi eleito o melhor em campo, defende que a equipa lutou pela vitória desde o primeiro minuto e foi recompensada na reta final."Tal como todos os outros jogos, são todos dificeis e nós procurámos a vitória em todos.Senti uma equipa sempre junta e à procura dos golos e conseguimos.Não foi por ser o meu golo. Foi o trabalho de toda uma equipa que lutou desde o início para vencer o jogo", disse à Sport TV no fim do jogo.