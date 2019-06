Rafa: «Esta época não foi melhor por causa dos golos mas por contribuir para equipa»

Rafa, jogador do Benfica que esta quarta-feira renovou contrato com os encarnados , não vê a temporada que passou como a melhor da sua carreira, apesar dos golos marcados. Em declarações à BTV, o extremo, que garantiu estar feliz na Luz, explicou que a equipa está sempre acima dos feitos individuais."Já me fizeram essa pergunta várias vezes. Não digo que esta seja a melhor ou a pior, não analiso isso dessa maneira. Todas as épocas são diferentes, não me preocupa a época que passou, só penso na próxima. Gosto de estar no Benfica, sempre fui bem recebido nesta casa, estou próximo da minha família, que é algo importante para mim. O projeto do clube, e que sempre me mostrou, foi a razão para querer sempre manter este vínculo. Nas outras épocas não fiz tantos golos, mas sempre estive bastante tranquilo. E agora que marquei… também estou tranquilo. Não acho que a época tenha sido melhor por causa desses golos, mas sim por ter contribuído para a equipa", vincou.O internacional português acabou a temporada com um troféu pela Seleção Nacional, juntando a Liga das Nações ao campeonato conquistado no clube: "Foi bom porque trabalhamos para conquistar troféus, seja pelo Benfica, seja pela Seleção Nacional. Trabalho para ajudar a equipa, também para o bem pessoal, mas sempre a pensar na equipa".