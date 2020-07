Rafa: «Foi com Lage que atingi os melhores momentos no Benfica»

Rafa, tal como André Almeida e Pizzi, exaltou a relação que tinha com Bruno Lage, defendendo-se à imagem do que haviam feito as águias em comunicado.





"Infelizmente vejo-me obrigado a recorrer às redes sociais para, em conjunto com o SL Benfica e os meus colegas, defender a minha honra e profissionalismo. O momento que vivemos obriga-nos a respeitar qualquer crítica e consideração sobre o nosso trabalho e rendimento, contudo não pode valer tudo. Todos no Clube sabem o meu profissionalismo e a relação honesta e amiga que tenho com toda a gente e o Mister Bruno Lage não era exceção. Pelo contrário, foi com ele que atingi os melhores momentos aqui no SL Benfica e estarei eternamente grato", vincou o extremo numa mensagem publicada através da conta de Instagram.