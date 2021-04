Rafa: «Já sei mais ou menos a forma do Seferovic jogar»

Rafa recebeu o prémio de melhor golo do mês, votado pelos benfiquistas. O primeiro golo da vitória ante o Sp. Braga (2-0) acabou por ser o escolhido.





"O que acabou por ser importante foi a vitória nesse jogo. O prémio qualquer um poderia ter ganho, fico contente por o receber. O que importa é a vitória", começou por dizer à BPlay, sublinhando a relação que tem com Haris Seferovic, o autor da assistência para o golo do 1-0 no jogo."Nós, como treinamos muito, e eu já jogo há alguns anos com ele, já sei mais ou menos a forma dele jogar, o que ele pensa. Vi que ele segurou bem o central e eu pensei em fazer o movimento na diagonal nas costas dele, para ele meter a bola. Foi o que fez. Foi uma bola batida, o 'Sefe' segurou bem a bola sobre o defesa. Eu vinha de trás e fiz a diagonal e ele meteu a bola. Fiquei na cara do guarda-redes e foi golo", explicou o extremo, de 27 anos, enaltecendo o espírito de grupo."Não há aqui individualismos ou um a jogar para o outro. Toda a equipa consegue jogar bem para todos os jogadores. Isso é que é importante para nós. Toda a gente trabalha para um bem comum que é a nossa equipa e a vitória. Dedico o prémio à equipa", atirou Rafa.