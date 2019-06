Rafa lembra quando foi 'buscar' João Félix no Dragão: «Aquilo não nos servia»

Prosseguem as renovações no Benfica: quem já assinou e quem está na fila



Poucos segundos após João Félix fazer o momentâneo empate no Estádio do Dragão, no FC Porto-Benfica (1-2) da época que agora terminou, Rafa foi de imediato buscar a bola e o jovem avançado, que ainda celebrava o seu golo. À BTV, no âmbito da sua renovação , o extremo explicou o porquê da sua ação."Queremos sempre ganhar. O que me motivou nesse momento e a toda a equipa era o querer ganhar. Aquilo [o golo do empate no Estádio do Dragão] não nos servia. Não penso na ambição em termos individuais, mas em termos coletivos, sim, porque isso já envolve os meus colegas de equipa, que considero família. Por vezes passamos mais tempo dentro do balneário do que fora. As pessoas que não estão lá dentro não sabem, mas quem lá está dentro sabe a amizade que temos", contou o internacional português à televisão do clube encarnado, recordando uma partida que as águias acabariam por vencer, permitindo a passagem para o primeiro lugar, que nunca mais largariam.O extremo falou ainda da sua personalidade: "Sem ser a minha família, amigos e a namorada, quase ninguém sabe como eu sou. Não gosto das câmaras, de falar… Sou brincalhão, mas mantenho as brincadeiras dentro de portas. Gosto muito de brincar, não levo quase nada a sério, sou muito desligado e acho importante a brincadeira."Recorde-se que Rafa renovou esta quarta-feira pelo Benfica até 2024, tendo ficado com uma cláusula de 80 milhões de euros.