Rafa: «Não acho que tenha entrado para mudar»

Rafa foi o homem do jogo no dérbi, ao saltar do banco para marcar os dois golos do triunfo do Benfica sobre o Sporting em Alvalade, por 2-0. À Sport TV, o extremo repartiu o mérito pela equipa.





Rafa entrou e marcou para o Benfica em Alvalade num lance revisto pelo VAR durante largos minutos

"Não acho que tenha entrado para mudar, a equipa estava a fazer um bom jogo, mas graças a Deus conseguimos fazer o golo e conquistar os três pontos.""O importante somos nós, focamo-nos no nosso trabalho diário e em cada jogo e foi isso que fizemos aqui. Estivemos focados em nós e conseguimos vencer o jogo."