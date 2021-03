Rafa: «Não vamos desistir e vamos continuar a lutar»

Rafa abriu caminho ao triunfo do Benfica em Braga, que permite às águias subirem ao terceiro lugar da Liga NOS. No final do encontro, o avançado destacou a importância da vitória e garantiu que o Benfica vai acreditar até ao fim.





"Todas as vitórias são importantes para nós. Jogamos sempre para ganhar e esta não é diferente. O que importa em todos os jogos é ganhar. O nosso objetivo é ganhar todos os jogos e subir lugar a lugar. Não vamos desistir e vamos continuar a lutar", afirmou Rafa, na flash-interview, à Sport TV."É mais fácil trabalhar sobre vitórias. É importante não sofrer golos. isso ajuda na confiança da equipa. É lugar a lugar. vamos disputar todos os jogos para ganhar", acrescentou o avançado das águias.