Rafa no boletim clínico do Benfica

O Benfica anunciou a lista de convocados para o jogo com o V. Guimarães, sendo Rafa ausência notada. São quatro os jogadores que constam no boletim clínico das águias.





André Almeida: rotura do ligamento cruzado anterior e do ligamento lateral interno do joelho direito;Luca Waldschmidt: traumatismo no pé esquerdo;Rafa: traumatismo no joelho esquerdo;Jardel: rotura muscular na coxa direita.