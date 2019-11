Rafa nomeado para Atleta Masculino do Ano de Vila Franca de Xira

Rafa está nomeado para o prémio de Atleta Masculino do Ano na Gala de Mérito de Vila Franca de Xira, agendada para 22 de novembro no Pavilhão Multiusos daquele concelho.O futebolista natural de Alverca concorre contra o triatleta e também benfiquista João Pereira assim como contra o futsalista do Sporting Pany Varela.Recorde-se que o extremo português, de 26 anos, ajudou a equipa dos encarnados a sagrar-se campeã nacional e integrou o plantel que consagrou a Seleção Nacional na conquista da Liga das Nações.Diogo Capitão, também futebolista do Benfica nos sub-23 e equipa B, concorre na categoria de Atleta Revelação do Ano.