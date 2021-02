Rafa: «Os resultados não estão a aparecer. Temos de nos focar nesta eliminatória»

Rafa considera que o Arsenal é favorito no encontro de amanhã da Liga Europa, mas o extremo do Benfica considera que os encarnados têm de se "focar" numa altura em que os "resultados não estão a aparecer". Esta quarta-feira, à Sport TV+ e em conferência de imprensa de antevisão ao jogo da 1. mão doa 16 avos de final, Rafa falou ainda do momento da equipa.





"Vamos ter um jogo difícil e o importante é o que queremos fazer e passar à próxima fase""Há favorito, mas no futebol acaba por não interessar muito. O que é importante é focarmos-nos em nós. O Arsenal pode ser considerado favorito mas não vemos isso dessa maneira. Não devemos olhar para o Benfica como uma equipa que não vai lutar pelo resultado ou que não quer passar à próxima fase""O facto de estarmos a jogar sem público não influencia, apenas as viagens""Sabemos que os resultados não estão a aparecer e temos de nos focar nesta eliminatória""Nunca joguei, não sei como é jogar aí, mas sempre me adaptei ao que me pediram, e se o mister me pedir para jogar aí estou cá para respeitar e fazer o meu trabalho""Sempre fui um jogador que fiz mais golos, mas se calhar não concretizo tanto, mas trabalho sobre o assunto para melhorar"