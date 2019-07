Rafa quer equipa a melhorar

Rafa salientou a evolução registada pela equipa nestes primeiros 20 dias de pré-época, mas no final do jogo com o Chivas vincou que ainda há muito a fazer. "Estamos a trabalhar para evoluir e podermos começar a época da melhor maneira. Melhorámos no jogo de hoje [sábado] e vamos continuar a tentar melhorar", assinalou o extremo, que foi o autor de um dos golos do triunfo por 3-0 diante dos mexicanos, em declarações à BTV.





Sobre a partida, Rafa referiu que "foi um bom jogo" da parte das águias e que o triunfo até peca por escasso. "Conseguimos fazer três golos, mas até podíamos ter marcado mais", atirou o jogador de 26 anos, que iniciou o jogo no banco, tendo entrado só no decorrer da segunda parte.Quando confrontado com o facto de ter marcado, tal como já tinha feito diante da Académica, Rafa desvalorizou: "Não me foco no individual. Só no coletivo."