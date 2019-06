Rafa renovou com o Benfica até 2024, mais três anos do que estava previsto no primeiro contrato que assinou com as águias. O clube da Luz já anunciou à CMVM que chegou a acordo com o jogador e que este ficou blindado com uma cláusula de rescisão de 80 milhões de euros.





Esta era uma notícia há muito esperada nas hostes benfiquistas, mas que só agora se confirmou, depois de resolvido o impasse negocial entre a direção das águias e o empresário do jogador, António Araújo. Em causa, estariam as comissões a pagar ao agente, uma situação que ficou agora ultrapassada, tendo Rafa já assinado o novo vínculo contratual.Titular indiscutível com Bruno Lage, Rafa fez 21 golos nas 44 partidas em que participou na última época. Um registo que o levou a ser assediado por alguns emblemas, nomeadamente os ingleses do Newcastle. De qualquer forma, no futuro próximo, o jogador vai mesmo continuar a equipar de águia ao peito.