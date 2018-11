Rafa: «Sabemos o que temos de fazer para criar dificuldades ao Bayern»

Rafa disse esta segunda-feira que o Benfica está preparado para "criar dificuldades" ao Bayern Munique, no jogo que está marcado para terça-feira na Alemanha.O avançado disse estar "preparado para jogar, como todos estão" e garantiu que o Benfica está determinado em conquistar os 3 pontos."Em relação ao Bayern, sabemos bem o que temos de fazer para criar dificuldades e é isso que vamos fazer neste jogo", referiu na conferência de imprensa de antevisão da partida.Questionado sobre o Benfica pode tirar partido do mau momento do Bayern declarou: "O Bayern é uma grande equipa, tal como nós. Todos passamos por maus momentos, sabemos o que isso é, mas o que nos interessa é ganhar o jogo."Rafa assegurou que para já Benfica só pensa na continuidade na Champions. "É uma pergunta que nem devia ser feita porque ninguém pensa lutar pela Liga Europa. Estamos a disputar a Champions e queremos ganhar os próximos dois jogos", continuou."Queremos ganhar todos os jogos e sabemos que é sempre mais fácil trabalhar em cima de vitórias. Vamos jogar para ganhar", reforçou.Já sobre se sente mais confortável a jogar com dois avançados ou no 4x3x3 respondeu: "Não entro muito nessas questões. Temos de nos habituar às decisões do treinador e é o que temos feito até agora. O importante é ganhar este jogo."