Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

Rafa, Seferovic e Vertonghen apresentam-se a partir de dia 12 Trio esteve ao serviço das respetivas seleções no Euro'2020





Jorge Jesus já deverá contar com os jogadores no estágio do Algarve

• Foto: SL Benfica