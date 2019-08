Rafa Silva deixa mensagem no Instagram que António Raminhos não deixa 'escapar'

Ver esta publicação no Instagram vamos por muito mais ?? Uma publicação partilhada por Rafael Alexandre (@rafaelalexandresilva) a 18 de Ago, 2019 às 5:49 PDT

Rafa foi, mais uma vez, o 'abre latas' do Benfica e abriu caminho para a vitória frente ao Belenenses SAD no enconro da 2.ª jornada da Liga. Com um golo e uma assistência, o extremo encarnado recebeu o prémio de Homem do Jogo. Este domingo, o internacional português deixou uma mensagem no Instagram que foi prontamente comentada pelos seus companheiros de equipa."Vamos por muito mais", publicou o camisola 27 das águias naquela rede social. André Almeida, Seferovic, Samaris, Rúben Dias ou Yuri Ribeiro encheram a publicação com emojis de raios e alvos. "Mano, pára com isso por favor, é demais", escreveu mesmo Chiquinho.Também António Raminhos não deixou de comentar com muito humor. "Estou apaixonado por ti Rafael Silva. Não sei como explicar isto à minha mulher", escreveu o conhecido adepto dos encarnados.