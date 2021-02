Rafa: «Temos de caprichar mais. Falo de mim também»

Rafa não escondeu o desânimo na zona de entrevistas rápidas da Sport TV após novo empate do Benfica, desta feita em casa do Farense (0-0). O extremo disse que a equipa não pode falhar tantos golos.





"É um resultado injusto. A equipa trabalhou muito para sair daqui com a vitória. Pecámos na finalizaçao. Tem sido um pouco o que nos tem acontecido. Acaba por ser da nossa parte, temos de caprichar mais. Falo de mim também. Temos de fazer mais golos. É isso que nos vai levar às vitórias", começou por dizer o internacional português.Questionado sobre se o título é uma miragem, Rafa sublinhou que é preciso manter o profissionalismo: "vamos jogar jogo a jogo até ao fim do campeonato. É o que fazemos. No fim cá estaremos."